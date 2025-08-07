Новый аппарат для рентгена установили в больнице в Рузе

Техника необходима для точной диагностики патологий и выбора корректной терапии.

«С начала года в Московской области заработали 48 цифровых рентген-аппаратов. В том числе один сегодня в Рузской больнице. Всего на его закупку было направлено более 22 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил.

Получить направление на исследование можно у лечащего врача.

Запись доступна несколькими способами: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в медицинских учреждениях, по телефону 122, непосредственно на приеме у врача или через чат-бот в Telegram.