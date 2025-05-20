Новый аппарат для рентгена установили в больнице в Электростали

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. Новый аппарат для рентгена начал работать в терапевтическом корпусе Электростальской больницы.

Устройство приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На покупку техники выделили около 28 миллионов рублей

«С начала года в регионе запустили 24 новых рентген-аппарата на сумму почти 654 миллиона рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Это уже второй рентген-аппарат, который начал работать в Электростальской больнице с начала года. Кроме того, для пациентов доступен флюорограф.

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