Новый аппарат для рентгена установили в больнице в Электростали

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. Новый аппарат для рентгена начал работать в терапевтическом корпусе Электростальской больницы.
Устройство приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На покупку техники выделили около 28 миллионов рублей
«С начала года в регионе запустили 24 новых рентген-аппарата на сумму почти 654 миллиона рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Это уже второй рентген-аппарат, который начал работать в Электростальской больнице с начала года. Кроме того, для пациентов доступен флюорограф.
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