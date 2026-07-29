Новый аппарат для рентгена поступил в больницу Воскресенска

Оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, в том числе необходимым для проведения операционных вмешательств, продолжается в Подмосковье. В урологическое отделение Воскресенской больницы поступил передвижной рентген-аппарат типа С-дуга.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новый рентген-аппарат имеет ряд преимуществ для урологии. Функция BodySmart и платформа Unify помогают быстро настроить аппарат под пациента и ускоряют работу врача. Умные фильтры снижают лучевую нагрузку на больного и персонал. Плоский детектор четко показывает мелкие детали, что важно при камнях в почках или установке стентов. Мощный генератор на 15 кВт с вращающимся анодом дает стабильный пуск и держит нагрузку во время долгих процедур.

Заместитель председателя Правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в 2026 году больницы Подмосковья получили 11 рентген-аппаратов типа С-дуга, еще восемь — поступят до конца года. На закупку медтехники было направлено почти 226 миллионов рублей.