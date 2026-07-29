Новый аппарат для реабилитации запустили в центре Мещерякова в Сергиевом Посаде

В центре имени А. И. Мещерякова начал работать новый аппарат для реабилитации — гидромассажная кровать «Акваспа». Оборудование предназначено для восстановления бойцов на ранних этапах лечения и дополняет другие комплексы.

«Акваспа» создает массажный эффект за счет движения и подогрева воды. Такая терапия способствует уменьшению отеков, расслаблению глубоких мышц, улучшению кровообращения и снижению болевого синдрома, не оказывая давления на поврежденные участки.

Кровать рассчитана на пациентов весом до 200 килограммов и подходит в том числе людям с устройствами внешней фиксации, включая аппарат Илизарова. Процедуры можно начинать даже в период, когда другие виды физических нагрузок еще противопоказаны.

Новую установку используют как первый этап реабилитации: после снятия мышечного напряжения и отеков пациенты переходят к занятиям на декомпрессионном столе «РобоСпайн» или системе «Стэдис», которая помогает восстанавливать равновесие, походку и подвижность суставов.