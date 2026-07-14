Новый аппарат для очистки крови заработал в реанимации Солнечногорской больницы

Новый аппарат экстракорпоральной деинтоксикации «Мультифильтрат Про» фирмы Fresenius заработал в отделении анестезиологии и реанимации Солнечногорской больницы. Оборудование предназначено для заместительной почечной терапии и спасения пациентов с острой почечной недостаточностью и другими патологиями.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Солнечногорской больницы Александра Ерохина, аппарат используют при повреждении почек, тяжелых интоксикациях, сепсисе и полиорганной недостаточности.

«Он работает по принципу замкнутого контура: кровь забирается через венозный катетер, проходит через роликовые насосы и специальные фильтры, очищается от токсинов и возвращается пациенту. По сравнению с предыдущим поколением, интерфейс стал интуитивно понятнее, а возможности расширились: теперь мы можем гибко подбирать фильтры и растворы под конкретные клинические задачи», — сказал врач.

Технологию применяют для лечения пациентов с отказом почек. Аппарат обеспечивает непрерывную гемодиафильтрацию и стабилизирует водно-электролитный баланс. Он также упрощает мониторинг больных и снижает риски осложнений.