Новый аппарат для лечения зрения у детей заработал в Ленинском округе

Оборудование поступило в отделение реабилитации детской поликлиники Видновской клинической больницы. Прибор используют для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и других нарушений.

Аппарат «Макдэл-09» воздействует на цилиарную мышцу глаза инфракрасным лазером. Процедура длится не более пяти минут, полный курс составляет 10 сеансов. Во время лечения улучшается питание тканей, снимается мышечный спазм и восстанавливается тонус. Оборудование безопасно для детей и дополняет традиционные методы терапии.

Врач-офтальмолог поликлиники Нурлана Аскерова отметила, что на здоровье глаз влияют наследственность, школьные нагрузки и длительное время, проводимое за гаджетами. Задача медиков — помочь сохранить зрение с помощью щадящих и эффективных технологий.

Еженедельно процедуры получают более 20 детей. Чтобы попасть на лечение, нужно обратиться к офтальмологу с выпиской. Детей после операции по коррекции косоглазия принимают без очереди — ранняя реабилитация помогает закрепить результат.