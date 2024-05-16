Новый аппарат для лечения позвоночника поступил в центр «Ясенки» | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 15:51 Новый аппарат для лечения позвоночника поступил в центр «Ясенки» Министерство социального развития Московской области

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Уникальное роботизированное оборудование для лечения позвоночника тестируют в центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». За короткий период использования аппарата врачи уже отметили положительные результаты.

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что речь идет о системе декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE. Это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип, благодаря которому устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. Пациенты уже проходят реабилитацию с помощью этого устройства, и врачи отмечают положительный эффект.

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«В нашем центре реабилитации участников СВО „Ясенки“ уже получили помощь почти 200 бойцов. Сегодня центр отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации, и все это совершенно бесплатно», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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