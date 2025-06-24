Новый аппарат для диагностики сосудов заработал в больнице в Сергиевом Посаде

Устройство способно в реальном времени получать детальные изображения коронарных сосудов, оценивая не только их структуру, но и функциональное состояние. Это особенно важно при операциях на суженных или заблокированных артериях. На приобретение высокотехнологичного оборудования было выделено около 23 миллионов рублей.

«Благодаря высокому разрешению, мы можем выявлять даже мельчайшие особенности стенок сосудов. Такой уровень детализации помогает обнаружить участки с риском развития сердечных осложнений. Это своего рода микроскоп, с помощью которого мы видим внутренний просвет сосуда», — пояснил главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Закупка стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по личному распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Внедрение такой техники значительно повышает качество кардиологической помощи в регионе, снижая риски осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.