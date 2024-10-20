Новый апарт-комплекс построят в Дубне в 2027 году

В районе левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» начнется строительство трех 11-этажных корпусов апарт-комплекса, который поможет решить вопрос с жильем для сотрудников крупных предприятий наукограда. Презентация проекта состоялась на территории ОЭЗ, где были подписаны первые соглашения.

Комплекс будет включать 340 апартаментов, 150 машиномест, а также закрытую территорию с ночной подсветкой зданий и скоростными лифтами. Высота потолков в апартаментах составит три метра, что обеспечит комфортное проживание. На данный момент продажи открыты только для компаний-резидентов ОЭЗ.

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Екатерина Белоусова отметила, что в условиях кадрового голода сотрудники приезжают из центральной России и более отдаленных регионов, и все они нуждаются в жилье. Апарт-комплекс станет отличным решением для размещения специалистов, привлеченных в наукоград.

После удовлетворения потребностей резидентов ОЭЗ, апартаменты будут доступны и для других желающих. Строительство комплекса общей площадью более 34 тысяч квадратных метров планируется завершить во второй половине 2027 года.

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