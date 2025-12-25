Новый ангиограф установили в региональном сосудистом центре в Королеве

Новое высокотехнологичное оборудование появилось в региональном сосудистом центре Королевской больницы. В учреждении установили современный ангиограф — аппарат для проведения рентгенологического исследования полостей сердца и сосудов.

Техника позволяет специалистам детально оценивать состояние коронарных артерий, выявлять бляшки, диагностировать аневризмы, стенозы и другие серьезные патологии сердечно-сосудистой системы.

«Ангиограф является основным медицинским оборудованием в региональном сосудистом центре. Он необходим для проведения операций пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе высокотехнологичных», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На приобретение аппарата выделили свыше 120 миллионов рублей.

В Королевской больнице ангиограф применяют для выполнения малоинвазивных операций. Современный подход позволяет проводить хирургические вмешательства на кровеносных сосудах через крошечные проколы, что ускоряет процесс восстановления пациентов.

«Появление нового ангиографа в нашем региональном сосудистом центре — это важный шаг в повышении качества медицинской помощи. Мы последовательно развиваем материально-техническую базу больницы, чтобы оказывать медицинскую помощь на уровне самых высоких стандартов», — пояснил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Закупку медтехники провели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».