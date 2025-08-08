Сегодня 11:03 Новый ангиограф установили в Егорьевской больнице 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Здравоохранение

Больницы

Егорьевск

В Егорьевской городской больнице завершается монтаж современного аппарата, который позволит проводить сложнейшие операции на сосудах. Сейчас в медкабинете заканчивают последние работы.

Заместитель главного врача по хозяйственной части Егорьевской больницы Михаил Жильцов рассказал, что ангиограф уже установлен, ведутся пуско-наладочные работы, медицинский персонал прошел обучение. Новая система даст врачам возможность видеть состояние мельчайших сосудов в реальном времени. Это особенно важно при операциях на коронарных артериях и при других сложных сосудистых патологиях.

Уже осенью текущего года новый аппарат значительно расширит возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям не только Егорьевска, но и соседних округов.

Ранее в Егорьевской городской больнице впервые успешно провели сложные электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции для диагностики и коррекции нарушений сердечного ритма. Для выполнения высокотехнологичных процедур было получено специализированное оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.