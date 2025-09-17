Новый ангиограф установили в Домодедовской больнице

Устройство позволяет специалистам проводить высокотехнологичные операции пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это уже второй ангиограф, который мы запускаем с начала года в Подмосковье. Ранее такой же аппарат начал работать в Егорьевской больнице. На закупку оборудования и ремонт кабинетов было направлено почти 230 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства дают хирургам возможность проводить операции на кровеносных сосудах без разрезов, делая лишь небольшие проколы кожи.

«Ранее в Домодедовской больнице был установлен новый аппарат МРТ, сегодня мы запускаем ангиограф. Аппарат позволяет повысить качество проводимых малоинвазивных оперативных вмешательств на сосудах в сфере кардиологии, неврологии, периферических артерий, гинекологии. Главное преимущество данного оборудования заключаются в детальной и быстрой визуализации самых сложных патологий», — рассказал главный врач учреждения Андрей Осипов.

Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.