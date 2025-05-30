Новый алгоритм выявления нарушений на детских площадках внедрили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработало новый способ выявления нарушителей на детских площадках. За порядком следят камеры системы «Безопасный регион». При выявлении нарушений управляющие организации или муниципальные службы обязаны сообщать о нарушениях в полицию.

По фотографиям ищут нарушителей и привлекают их к ответственности. В ведомстве напомнили, что за выброс мусора на детских площадках предусмотрен штраф две тысячи рублей.

«В период летних каникул особенно важно уделять внимание содержанию детских площадок, так как эти объекты становятся местом притяжения жителей. С целью предотвращения правонарушений мы разработали алгоритм выявления недобросовестных граждан», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В Московской области работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения. Благодаря их помощи уже четырех человек из Щелкова, Лобни, Балашихи и Ленинского округа наказали за нарушение.