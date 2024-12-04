Новый алгоритм уборки контейнерных площадок внедрили в Подмосковье

В Московской области внедрили новый алгоритм уборки мусора на контейнерных площадках, сделав процесс проще. Уже подписано более 70 соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе ТКО.

Теперь уборка происходит так: водитель мусоровоза осматривает площадку и фиксирует мусорный навал, сообщает диспетчеру о проблеме, диспетчер оформляет заявку, после чего на место направляется мусоровоз или — при крупногабаритных отходах — ломовоз.

Лидерами среди городских округов по вывозу ТКО за неделю стали Серпухов, Одинцово, Волоколамск, Чехов и Можайск.

«Видим первые результаты — по сравнению с прошлой неделей количество жалоб от жителей на образование навалов в Московской области сократилось на 25%. В среднем время решения проблемы теперь варьируется от 4 до 7 часов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Напомним, состояние контейнерных площадок дополнительно контролируют камеры «Безопасного региона».