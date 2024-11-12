Новый алгоритм работы общих собраний собственников жилья введут в Чехове

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили новый подход к проведению общих собраний собственников жилья. В городском округе Чехов насчитывается 769 многоквартирных домов, которые обслуживаются девятью управляющими компаниями.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что управляющие компании, независимо от того, работают ли они с новыми или старыми домами, эффективно отвечают на запросы жителей. Он выразил надежду, что новые меры позволят быстрее и эффективнее реагировать на возникающие проблемы.

«Переход на электронное голосование — это наиболее удобный способ для жителей управлять своим домом. Это также поможет обеспечить стабильность в этой сфере», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Принять участие в голосовании можно будет через систему ГИС ЖКХ, мобильное приложение Госуслуги.Дом, передав бланк администратору для самостоятельного внесения данных, а также через МФЦ. Более подробная информация об электронном голосовании доступна в карточках.

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