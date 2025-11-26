Новый акватермальный комплекс откроют в Одинцове к 31 декабря

В Одинцовском городском округе завершаются работы по строительству нового акватермального комплекса. В настоящее время специалисты ведут отделочные работы в банях, саунах и бассейнах.

Также на заключительной стадии находятся мероприятия по благоустройству. Всего на территории задействовано около 170 строителей.

Новый акватермальный комплекс рассчитан на 900 посетителей. На площади 8 500 квадратных метров разместят семь бассейнов, в том числе открытый с плавательными дорожками, соляной и волновой, бассейн с течением, банный комплекс, массажные кабинеты и две зоны кафе.

Круглогодичный оздоровительный объект будет адаптирован для посетителей всех возрастов. Общее количество дополнительных услуг — порядка 20. Единовременно акватермальный комплекс сможет принять более 900 посетителей.

Открытие объекта запланировано к Новому году.