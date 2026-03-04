Новый акушер-гинеколог пополнил штат женской консультации в Солнечногорске

Акушер-гинеколог Дарья Глушко начала прием пациентов в женской консультации Солнечногорска. В ее задачи входит планирование и сопровождение беременности, проведение осмотров и назначение лечения при гинекологических заболеваниях.

Медицинское образование специалист получила в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Ординатуру она проходила на кафедре акушерства и гинекологии, работая на базе городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой, а также в Центре планирования семьи и репродукции.

«Врачом я точно хотела стать класса с пятого, а ближе к десятому-одиннадцатому поняла, что хочу быть именно акушером-гинекологом. Мне хотелось стать именно тем доктором, с которым женщинам будет очень комфортно на приеме. Надеюсь, что у меня это получилось», — поделилась Дарья Глушко.

С начала года коллектив Солнечногорской больницы увеличился на шесть специалистов. К команде присоединились участковые терапевты, педиатр, нейрохирург и оториноларинголог.

«В округе мы делаем все, чтобы медики думали о пациентах, а не о бытовых проблемах. На сегодняшний день компенсацию за аренду жилья получают 182 наших сотрудника. Работает социальная ипотека и программа выделения земельных участков», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Дарья Глушко также работала в подведомственной поликлинике при Министерстве иностранных дел России. После декретного отпуска она продолжила трудовую деятельность в Солнечногорской больнице, а затем уже перешла в женскую консультацию.