Новый акушер-гинеколог пополнил штат Раменской больницы

В отделение патологии беременности Центра материнства и детства Раменской больницы пришел новый специалист — акушер-гинеколог Сабина Гашимова. Врач с шестилетним стажем ранее работала в перинатальном центре Вологодской области и родильном доме Воскресенска.

Сабина Гашимова окончила Российский университет медицины, затем прошла ординатуру в научно-исследовательском институте. Свой профессиональный путь она начала в перинатальном центре Вологодской области, после чего несколько лет помогала пациенткам в родильном доме Воскресенска.

Теперь специалист принимает женщин в Раменской больнице. Вместе с врачом в новое медицинское учреждение пришли и некоторые пациентки, которые ценят ее профессионализм и внимательное отношение.

Среди них — Юлия Клепикова из Воскресенска, которая ожидает рождения третьего ребенка и выбрала Раменский родильный дом благодаря доверию к врачам. Такой же выбор сделала Анна Бурова, которая готовится стать мамой впервые.

«Жду первого ребенка. Я наблюдалась в Речицах, были не очень хорошие анализы. Меня госпитализировали в отделение патологии беременности. Сабина Фейрузовна очень внимательно отнеслась ко мне, все объяснила и провела необходимые исследования. Я очень благодарна доктору и всему родильному дому», — рассказала пациентка Центра материнства и детства города Раменское Анна Бурова.

Сабина Гашимова уже оценила работу Раменской больницы, систему наставничества и атмосферу в коллективе. По словам врача, в акушерстве особенно важно видеть результат своей работы и помогать женщинам пройти путь к рождению ребенка.

«Очень приятно, когда ты выполнила свою работу и увидела ее результаты. В акушерстве результат — это целый человечек. Женщины приезжают в отделение патологии не один раз: мы наблюдаем их в течение нескольких месяцев, а потом наступает день родоразрешения. Мама становится счастливой, и вместе с ней счастливы мы — врачи», — отметила Сабина Гашимова.