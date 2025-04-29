Сегодня 11:36 Новый агрегат установят в котельной № 4 в Чехове 15 июня 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Отопление

Чехов

Ремонтные работы

Реконструкция котельной на улице Гагарина продолжается в Чехове. В данный момент там проходит подготовительный этап — обвязка и заливка бетона для установки нового котла.

Котельная № 4 с 1988 года отапливает 44 многоквартирных дома и девять социальных объектов. Модернизация позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома.

Заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Шишкин рассказал, что на объект привезли самый большой котел мощностью10 мегаватт. Его установят и подключат 15 июня. А полное обновление котельной завершат в сентябре.

Работы на основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца 2026 года. Комплексное развитие коммунального хозяйства в Чехове проходит по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и при поддержке правительства региона.