Новый агрегат установят в котельной № 4 в Чехове 15 июня

Реконструкция котельной на улице Гагарина продолжается в Чехове. В данный момент там проходит подготовительный этап — обвязка и заливка бетона для установки нового котла.
Котельная № 4 с 1988 года отапливает 44 многоквартирных дома и девять социальных объектов. Модернизация позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома.
Заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Шишкин рассказал, что на объект привезли самый большой котел мощностью10 мегаватт. Его установят и подключат 15 июня. А полное обновление котельной завершат в сентябре.
Работы на основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца 2026 года. Комплексное развитие коммунального хозяйства в Чехове проходит по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и при поддержке правительства региона.
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