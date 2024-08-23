Новый 25-метровый бассейн построят в Лобне к концу 2025 года

Глава городского округа Лобня Анна Кротова, представители администрации, обслуживающих предприятий и депутаты встретились с жителями округа. На собрании глава рассказала, что в Лобне проектируют новый 25-метровый бассейн на шесть дорожек. Сдадут проект к концу 2025 года.

На встречу с жителями микрорайона Катюшки городского округа Лобня приехали глава муниципалитета Анна Кротова, специалисты администрации, депутаты и представители обслуживающих организаций.

«Рассказала о планах по развитию территории, об объектах, которые в скором времени будут здесь построены, также обсудили работу управляющих компаний», — отметила Кротова.

Она добавила, что два новых учреждения образования торжественно откроют свои двери для юных жителей Лобни 2 сентября: школа на 2200 мест и детский сад на 330 мест.

Также Анна Кротова рассказала присутствующим, что в микрорайоне проектируют новый 25-метровый бассейн на шесть дорожек. Для самых маленьких предусмотрят и детскую чашу. Рыть котлован начнут уже в сентябре, закончат возводить бассейн до конца следующего года.

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