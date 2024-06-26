Новых врачей привлекут на работу в больницу Домодедова

Фото: Телеканал «360»

«Здравчас» стал площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития медицины в Домодедове. Главной темой стало привлечение новых специалистов в здравоохранение.

В Домодедовской больнице не хватает врачей первичного звена — специалистов общей практики. Проблему уже решают: ждут студентов медвузов на практику и приглашают в округ врачей на хороших условиях. Например, медикам выплачивают деньги за аренду жилья.

«Наши сотрудники живут в служебных квартирах и общежитиях. Сейчас их более 200», — рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Также в округе продолжается капремонт хирургического корпуса больницы. После обновления здесь продолжат работу отделения реанимации, хирургии, травматологии и диагностики. Для пациентов в каждой палате будет туалет и душевая кабина. Работы завершат к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте