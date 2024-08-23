Выборы в политсовет партии «Единая Россия» прошли в Балашихе

В политсовет вошли заместители главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян, Максим Сидоркин, Кирилл Тимашков, Ирина Шведова и депутат Александр Евсюткин. Кандидатов выбрали путем тайного голосования на конференции местного отделения политической партии «Единая Россия».

«Я уже семь лет занимаюсь партийной работой в Балашихе. Это назначение даст импульс для развития новых идей. Всего сегодня выбрали пять членов местного политсовета, все люди достойные и активные, все ежедневно работают с населением», — сказал Александр Евсюткин.

В конце конференции членов партии наградили грамотами секретаря Московского областного отделения партии и секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

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