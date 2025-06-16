Новые зоны отдыха обустроят в сквере «60 лет Победы» в Егорьевске

Сквер «60 лет Победы» находится на финальной стадии благоустройства. Центральная часть сквера, которая будет открыта для посещения в первую очередь, готова уже на 95%, по оценкам экспертов. Работы ведутся в рамках масштабного проекта по созданию современной и комфортной городской среды.

В настоящее время специалисты заняты подключением уличных светильников к электросетям. Также ведется подключение камер видеонаблюдения, которые позволят обеспечить безопасность посетителей и сохранность обновленного общественного пространства.

«Мы приступили к высадке деревьев и кустарников в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Если благоприятные погодные условия сохранятся, эту задачу мы планируем выполнить в течение нескольких ближайших дней», — сообщили представители подрядчика.

Параллельно с завершением работ в центральной части, строители приступили к благоустройству боковых аллей. Уже проложены все необходимые коммуникации, и в скором времени начнется обустройство пешеходных тротуаров. Проект благоустройства сквера «60 лет Победы» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершение всех работ запланировано до конца года.