Почти 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю, с 18 по 22 мая 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 19 новых закупок. Среди них — пять лотов на капитальный ремонт, поставку и ввод в эксплуатацию компьютерных томографов для медицинских учреждений Подмосковья.

Также запланированы работы по капитальному ремонту различных объектов инфраструктуры: мостового перехода через реку в Дмитровском и Подольском районах, путепровода в Истре, участка автомобильной дороги в Шатуре и Мытищах. Эти работы будут проводиться в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Кроме того, объявлены закупки на капитальный ремонт центрального теплового пункта в Луховицах и котельной в Чехове. Работы пройдут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы благоустройства «Формирование современной комфортной городской среды» планируется благоустройство парков в Дмитрове и Электроуглях.

Информацию о новых закупках можно найти в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тысяч рублей) доступны в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что обзоры законодательства по закупкам и торгам оперативно размещаются в новом канале ведомства «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».