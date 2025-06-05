Новые выплаты медработникам введут в Ленинском округе в июле

В Ленинском городском округе с 1 июля 2025 года планируется ввести новые выплаты и увеличить размер ряда уже существующих денежных поощрений для медицинских работников за счет средств муниципального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Так, новую меру поддержки ввели и для медиков, работающих в школах и детских садах. В округе их 26 человек. Они станут получать по 15 тысяч рублей раз в три месяца.

«Молодые врачи в течение трех лет после трудоустройства будут получать ежеквартальную премию в размере 22,5 тысяч рублей. Сейчас она составляет пять тысяч. Доплата молодым специалистам из числа среднего медперсонала составит 15 тысяч рублей за квартал вместо трех тысяч. Этой мерой поддержки в нашем округе пользуются порядка 60 медиков», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа.

При трудоустройстве определенные специалисты — участковые терапевты и педиатры, гастроэнтерологи, нефрологи, оториноларингологи, офтальмологи, неврологи, травматологи, врачи ультразвуковой диагностики и детские кардиологи — получат единовременную выплату из бюджета округа в размере 35 тысяч рублей.

«Мы надеемся, что эти меры помогут привлечь дополнительных квалифицированных специалистов наиболее востребованных специальностей», — отметил Станислав Каторов.

Он также напомнил, что около 400 медицинских работников округа получают компенсацию за аренду жилья от правительства Московской области — в этом году сумма составляет 30 тысяч рублей.

«Есть 15 человек, которые не подходят по региональным критериям. Таким специалистам мы выплачиваем компенсацию из бюджета Ленинского округа. Ранее она составляла 15 тысяч рублей, но с 1 июля приводим выплату в соответствие с региональной. Она также составит 30 тысяч», — добавил глава муниципалитета.

Кроме того, компенсация транспортных расходов для медиков, приезжающих на работу из других городов, повысится на тысячу рублей. В зависимости от расстояния размер выплаты будет составлять от 2,5 до 9,5 тысячи рублей в месяц.

Врачи, воспитывающие в одиночку троих и более детей, смогут рассчитывать на ежегодную материальную помощь — по пять тысяч рублей на каждого ребенка. За командировки в ЛДНР и Курскую область предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, а заслуженные врачи Российской Федерации будут получать ежегодное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что все эти дополнительные меры поддержки реализуются в рамках муниципальной программы Ленинского городского округа «Здравоохранение».