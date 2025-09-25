Новые выплаты для водителей автобусов утвердили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск утверждена новая мера социальной поддержки для водителей «Мострансавто». Решение принято советом депутатов округа для привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

Размер ежемесячных выплат от муниципалитета составит: до одного года стажа — 5 тысяч рублей, от года до трех лет — 7 тысяч рублей, свыше трех лет — 10 тысяч рублей.

«Водителям никуда обращаться не нужно — все выплаты будут организованы централизованно через отдел кадров МАП № 8 и начнутся с 1 ноября», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В округе продолжается набор водителей пассажирских автобусов. Кандидатам предлагают: заработную плату от 120 тысяч рублей, единовременную выплату 50 тысяч рублей, бесплатное обучение категории D со стипендией, компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей, 42-дневный отпуск и бонус 10 тысяч рублей по программе «Приведи друга». Подробности по телефонам: +7 903 120-64-37, +7 903 161-92-91, +7 (977) 157-76-75.