Новые возможности для управления услугами по ТО газовых приборов

Теперь пользователи смогут получать всю необходимую информацию о техническом обслуживании газовых приборов оперативно и удобно. Введены новые инструменты для управления услугами, которые значительно упрощают взаимодействие с сервисной службой.

Основные нововведения включают:

* Возможность просмотра полной истории проведения работ по техническому обслуживанию. Появился новый раздел, где отображается информация о плановых датах, фактах проведения работ и случаях, когда доступ не был предоставлен в запланированный день. * Возможность передачи желаемой даты проведения работ. Жители многоквартирных домов могут через личный кабинет передавать удобную дату для визита газовщика после первого недопуска. Для владельцев частных домов также предусмотрена возможность передачи желаемой даты ТО заранее — за 30 дней до установленной даты. * Реализованы автоматические пуш-уведомления, которые информируют о дате планового ТО, дате недопуска (с возможностью передачи желаемой даты для следующего визита специалиста), отключении и задолженности за ТО.

Важно отметить, что прием заявок на перенос плановой даты будет доступен исключительно в личном кабинете.

Для корректного использования новых функций абонентам необходимо обновить приложение и заполнить простую форму регистрации.

Модернизация электронных сервисов — часть общей стратегии развития цифровой инфраструктуры компании, направленной на повышение доступности и оперативности оказания услуг населению.

Сервис доступен в [браузере](https://lkk.mosoblgaz.ru/auth/login) и в мобильном приложении (AppStore и RuStore).