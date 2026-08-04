Новые виды высокотехнологичной медпомощи стали доступны в Воскресенске

С 2026 года в Воскресенске по полису ОМС стали доступны 15 новых видов высокотехнологичных операций в области онкологии, кардиохирургии, офтальмологии, трансплантологии и бариатрии. Депутаты фракции «Единая Россия» посетили хирургическое отделение Воскресенской больницы, где оценили работу нового роботизированного комплекса «da Vinci», позволяющего проводить вмешательства с ювелирной точностью.

Расширение перечня бесплатной медицинской помощи реализовано в рамках народной программы «Единой России» и дает жителям Воскресенска возможность получать современное и эффективное лечение при наличии медицинских показаний. Операции с использованием роботизированной системы выполняются бесплатно по полису ОМС по направлению врача.

Руководитель хирургической службы и Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки ГБУЗ МО «Воскресенская больница», врач-хирург высшей категории Владислав Бурдаков сообщил, что на сегодняшний день проведено уже 300 подобных операций. Система «da Vinci» обеспечивает трехмерное изображение операционного поля в 10-кратном увеличении и исключает тремор рук хирурга, что позволяет проводить вмешательства с максимальной точностью.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов отметил, что в основе народной программы лежит повышение качества жизни, ключевыми слагаемыми которого являются поставки современного оборудования в медицинские учреждения и врачебное мастерство. Он поблагодарил всех специалистов за вклад в благополучие жителей.

Развитие здравоохранения, оснащение больницы современным оборудованием и повышение качества медицинской помощи остаются важнейшими задачами народной программы и приоритетом для Воскресенска.