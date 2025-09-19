Новые входные двери установили в подъездах Серебряных Прудов

В многоквартирном доме № 31, расположенном в Южном микрорайоне села Узуново, полным ходом идут работы по капитальному ремонту подъездов. Одним из ключевых этапов стало завершение установки новых входных дверей.

Теперь каждый подъезд дома, а также выход в подвальное помещение, защищены металлическими дверными блоками.

«Это не только существенно повышает безопасность жильцов, препятствуя несанкционированному доступу посторонних лиц, но и способствует увеличению энергоэффективности здания. Замена старых, пришедших в негодность конструкций — важная составляющая комплексной программы текущего ремонта, реализуемой в рамках улучшения жилищного фонда», — сообщил представитель подрядчика.

Новые металлические двери обладают высокой степенью теплоизоляции. Все установленные двери уже оснащены фурнитурой, включая замки и дверные ручки. Особое внимание было уделено установке доводчиков, обеспечивающих плавное и бесшумное закрывание дверей.

В настоящее время подрядная организация приступила к завершающему этапу ремонта — финишной отделке подъездов, включающей в себя покраску стен, замену почтовых ящиков и укладку новой напольной плитки. Планируется, что все работы по ремонту подъездов дома № 31 будут полностью завершены к 1 октября.