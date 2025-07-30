Новые веранды установят в детских садах Волоколамского округа к 1 сентября

Улучшение инфраструктуры дошкольных учреждений продолжается в муниципалитете. К 1 сентября в детских садах установят 18 новых веранд, которые позволят воспитанникам проводить больше времени на свежем воздухе, независимо от погоды.

Монтаж веранд уже завершили в Кашинском детском саду, а также в детских садах № 3 на Тихой улице и № 13 на Березовой улице. Беседки отличаются ярким дизайном и соответствуют всем современным требованиям безопасности, что делает их идеальным местом для игр и творчества.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что особое внимание уделили самому крупному дошкольному учреждению муниципалитета — детскому саду № 5, где проходит капитальный ремонт.

«Сюда мы приготовили сразу 11 новых веранд. Все они будут установлены к открытию, которое мы с нетерпением ждем», — отметила Наталья Козлова.

С 4 августа в Волоколамском округе начнутся проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия осмотрит помещения и пищеблоки, проверит работу сигнализаций и других важных систем.