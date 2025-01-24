Новые валидаторы заработали на станции Зеленоград-Крюково

Новые валидаторы установили на станции Зеленоград-Крюково для удобства пассажиров при пересадки с электричек МЦД. В МТППК сообщили, что теперь пассажирам не придется выходить со станции, чтобы приложить транспортную карту для открытия или закрытия поездки.
Внимание пассажиров обращают на то, что при использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых устройствах, так как при выходе со станции она закроется при прохождении турникетных линий.
Важно валидировать транспортную карту на входе и выходе со станции, в противном случае ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Для разблокировки проездного придется обратиться в пригородные кассы.
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