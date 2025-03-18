Новые уроки цикла «Разговоры о важном» провели для школьников в Подмосковье

В школах Подмосковья продолжаются уроки цикла «Разговоры о важном». На этой неделе темой занятий стало воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также 100-летие «Артека». Перед школьниками выступил директор детского лагеря 1987–1992 годов Виталий Шевченко.

Встреча началась с поднятия флага России под гимн. Виталий Шевченко рассказал школьникам о своей работе в «Артеке» в конце 80-х годов и поделился воспоминаниями о жизни лагеря. Он также поделился с учащимися важным жизненным принципом: «Поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой».

В министерстве образования Московской области отметили, что занятие помогло ребятам лучше понять историческое значение воссоединения Крыма с Россией и познакомиться с «Артеком» как важной частью национального наследия.