Новые «Уроки цифры» в школах Подмосковья посвятят ИИ-агентам

Первый в этом учебном сезоне «Урок цифры» посвятят искусственному интеллекту. Занятия проведут в школах Подмосковья с 22 сентября по 12 октября.

Как рассказали в региональном Минобразования, урок поможет школьникам узнать, что такое ИИ-агенты и как они работают. Им расскажут об их особенностях и отличиях от больших языковых моделей, а также о практической пользе и применении в жизни.

«Занятия будут интересны детям и подросткам всех возрастных групп. Для удобства прохождения урока на различных устройствах была разработана мобильная версия, для работы с которой требуется лишь наличие телефона и доступа в интернет», — пояснили в ведомстве.

Материалы урока будут сопровождаться методическими рекомендациями для учителей. Для дополнительной подготовки к урокам 17 сентября на сайте проекта пройдет обучающее мероприятие.

Проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России.