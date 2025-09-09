Новые уроки «Разговоры о важном» в Подмосковье посвятили цифровой безопасности

Занятия проекта «Разговоры о важном» прошли в образовательных учреждениях Подмосковья 8 сентября. Их посвятили цифровой и телефонной безопасности.

Как рассказали в региональном Минобразования, на занятиях школьники и студенты узнали о том, как защитить личные данные в интернете, установить безопасные пароли и распознавать фейковые новости. Они научились выявлять звонки от мошенников и изучили методы противодействия фишингу.

«Занятия прошли в позитивной атмосфере, способствуя формированию навыков безопасного поведения в цифровом пространстве», — отметили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что среди родителей планируют провести опрос для оценки уровня осведомленности о цифровой безопасности.