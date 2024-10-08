Новые уроки «Разговоры о важном» прошли в школах и колледжах Подмосковья

В образовательных учреждениях Московской области прошли тематические занятия «Разговоры о важном», посвященные теме «Легенды о России». В обсуждениях участвовали школьники и студенты колледжей, затрагивая стереотипы о России, сформировавшиеся за рубежом.

В Министерстве образования региона отметили, что участники делились своими знаниями о мифах и обсуждали, как реагировать на различные мнения о стране.

«Такого рода обсуждения помогают молодому поколению критически осмысливать информацию, формировать объективный образ России и способствовать укреплению национальной идентичности в условиях глобальных информационных вызовов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятия — развить у учащихся чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и стремление сохранять правду о ней.

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