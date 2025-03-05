Новые урны установят у дома № 53 на Школьной улице в Видном

Первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов провел рабочее совещание по вопросам ЖКХ. Собравшиеся обсудили обращения жителей, которые поступили на портал «Добродел» и в Центр управления регионами. Например, вскоре установят новые урны у дома № 53 на Школьной улице.

В совещании приняли участие заместители главы, начальники управлений, а также представители управляющих компаний и руководители профильных служб муниципалитета.

«Регулярные встречи с управляющими компаниями позволяют держать на контроле качество обслуживания многоквартирных домов и своевременно решать возникающие проблемы. Мы продолжим осуществлять систематический контроль за выполнением поручений и качеством работы управляющих компаний в интересах жителей нашего округа», — отметил первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Представители власти обсудили работу с обращениями, которые жители отправляют на портал «Добродел», в Центр управлениями регионами и социальные сети, а также взаимодействие сотрудников управляющих компаний с коммунальными службами.

Внимание уделили вопросам по уборке и освещению подъездов, ремонту входных групп и лифтового оборудования. Было принято решение установить новые урны у дома № 53 на Школьной улице. Именно с таким вопросом обратилась жительница Ирина Васильевская в социальных сетях главы округа.

Представитель управляющей компании «Радуга» Алексей Сафронов высказался о том, что необходимо наладить состояние канализационных систем в многоквартирных домах.

«Все те управляющие компании, которые уже были на встречах, продемонстрировали своевременность выполнения поставленных задач и качественную работу в рамках установленных сроков», — добавил Владимир Иванов.