Новые ультразвуковые аппараты приобрели для роддома в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Подольский роддом получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса для самых маленьких пациентов. Современное оборудование приобретено специально для отделения патологии недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Новый передвижной УЗИ-сканер имеет высокие чувствительность и качество изображения. Он позволяет с максимальной точностью проводить ультразвуковые исследования, оценить состояние сердечно-сосудистой системы малыша.

Помимо аппаратов УЗИ, в роддом недавно поступили и новые аппараты ИВЛ.

Для тех, кто только планирует стать родителями, в регионе продолжает работать единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Консультации доступны по телефону: 8 (800) 550-30-03, ежедневно с 8:00 до 20:00.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте