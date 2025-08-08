Новые ультразвуковые аппараты приобрели для роддома в Подольске

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Подольский роддом получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса для самых маленьких пациентов. Современное оборудование приобретено специально для отделения патологии недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Новый передвижной УЗИ-сканер имеет высокие чувствительность и качество изображения. Он позволяет с максимальной точностью проводить ультразвуковые исследования, оценить состояние сердечно-сосудистой системы малыша.
Помимо аппаратов УЗИ, в роддом недавно поступили и новые аппараты ИВЛ.
Для тех, кто только планирует стать родителями, в регионе продолжает работать единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Консультации доступны по телефону: 8 (800) 550-30-03, ежедневно с 8:00 до 20:00.
На серой ветке метро нарушилось движение поездов из-за человека на путях
В Думе предложили упростить условия для кредитных каникул
Капитальный ремонт колледжа завершат в Воскресенске в конце 2025 года
Проект по развитию математического образования запустят в 100 школах Подмосковья
Более 145 тысяч нелегальных линий связи выявили в Подмосковье с начала года
Росавиация ответила на слухи об открытии аэропорта Краснодара
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте