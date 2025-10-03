Новые уличные фонари установили по просьбе жителей в Жуковском

13 новых опор освещения появились во дворе дома № 38 корпус 2 на улице Гагарина в Жуковском. На столбах установлены энергоэффективные светильники.

Помимо территории двора, новые фонари установили на детской площадке, а также вдоль тропинки от второго до третьего корпуса дома № 32 по той же улице.

Глава городского округа Андроник Пак рассказал, что ранее жители неоднократно обращались с жалобами на недостаточное освещение этих участков в темное время суток. «Уверен, что теперь здесь станет не только комфортнее, но и безопаснее», — отметил руководитель муниципалитета.

Напомним, что в рамках программы «Светлый город» в городском округе установили опоры освещения на улицах Гарнаева, Комсомольская и Чкалова. В 2025 году в Жуковском также заменили на светодиодные 1479 светильников во дворах и вдоль дорог.