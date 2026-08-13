Воробьев: еще несколько общественных пространств преобразят в Орехово-Зуеве

За семь лет в Орехово-Зуеве преобразилось несколько зон отдыха, включая набережную реки Клязьмы, территорию Исаакиевского озера, экопарк в Куровском и другие места. Работы продолжаются в разных населенных пунктах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева по итогам его визита в округ.

Одним из ключевых объектов стал Парковский лес площадью 60 гектаров, где проложили свыше 10 километров пешеходных троп, оборудовали площадки для командных игр, а также детские зоны и кинологический маршрут. Сейчас работы проходят на Октябрьской площади, Центральном бульваре и в сквере деревни Демихово.

«Орехово-Зуевский округ преображается, каждый год здесь появляются новые уютные пространства», — отметил губернатор.

Как отметил депутат Госдумы Геннадий Панин, новое пространство связывает жилой массив со школой, библиотекой и другими социальными объектами. На территории заменили коммуникации и создали прогулочную зону с велодорожками и точками общественного питания.