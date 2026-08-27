Новые учебники по истории и обществознанию получили школы Коломны

В новом учебном году школьники Коломны будут заниматься по обновленным учебникам истории и обществознания. В школах заменили линейку пособий по истории для учеников с пятого по одиннадцатый класс.

В новых пособиях закреплен единый порядок изучения тем и определено количество времени на каждый раздел программы. Это позволит выстроить обучение по предмету по единой последовательности.

Обновленные учебники обществознания получат ученики девятых и десятых классов. Их содержание подготовлено с учетом изменений в количестве часов, предусмотренных учебным планом.

В программе по истории появились новые учебные модули, в том числе краеведческий для пятиклассников. В рамках этого раздела школьники будут знакомиться с историей Московской области и узнавать больше о регионе, в котором живут.

Новый учебный год в Коломне начнется для более чем 24 тысяч школьников. Около двух тысяч из них впервые сядут за парты 1 сентября.