Новые учебники по истории для старших классов закупят в Подольске

Учебники на пять миллионов рублей закупят в образовательные учреждения Подольска. По ним старшеклассников будут обучать истории.

Вопрос закупки обучающих материалов обсудили на 66-м заседании Совета депутатов в Подольске. В нем поучаствовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Григорий Артамонов и его заместители, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Всего на повестке было 14 вопросов. Так, народные избранники согласовали передачу в «Информационно–методический центр» из области почти семи тысяч учебников по истории для 10-11 классов на сумму почти пять миллионов рублей.

Также депутаты подтвердили передачу в собственность округа имущества от «Специализированного застройщика „Бережки“, земельного участка площадью более 1000 квадратных метров от министерства обороны России.

Кроме того, на заседании наградили первого заместителя главы муниципалитета Владимира Кравцова, заместителей главы Ольгу Шашкову и Евгения Градскова. Их отметили в честь 243-й годовщины со дня основания Подольска и образования Подольского уезда. Представителям администрации вручили медали Совета депутатов «За плодотворный труд».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».