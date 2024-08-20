Новые учебники для детей закупили в гимназию № 11 в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Муниципальный депутат Наталья Алимова провела рабочую встречу в гимназии № 11, расположенной на улице Вешних Вод в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В учреждении активно идут подготовительные работы к новому учебному году.

В гимназии сейчас трудятся 167 педагогов, а еще 15 специалистов начнут свою работу с нового учебного года.

«В этом году мы ожидаем более 4000 учеников. Ребята будут учиться в первую смену. Директор гимназии продемонстрировала, что школа практически полностью готова к началу учебного сезона. Мы проверили книжные хранилища, и могу с уверенностью сказать, что все ученики обеспечены бесплатными школьными учебниками. Основная масса из них — новые», — отметила Наталья Алимова.

Проверки готовности образовательных учреждений к началу учебного года в Балашихе будут продолжены, чтобы обеспечить комфортные условия для учеников и педагогов.

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