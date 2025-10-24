Новые творческие программы для детей представили в Бужаровском ДК в Истре

После завершения ремонта Бужаровский Дом культуры запускает специальные образовательные программы для детей разного возраста. Занятия будут проводить педагоги Детской школы искусств имени В. А. Ширшова.

Бужаровский Дом культуры завершил ремонт и готов открыть двери для юных талантов. Преображенное учреждение стало современным пространством для творческого развития детей, где теперь работают опытные педагоги знаменитой Детской школы искусств имени В. А. Ширшова.

Для детей запускаются две специальные программы. Курс «Юный художник» предназначен для ребят 7-10 лет и представляет собой увлекательное путешествие в мир рисования, живописи и композиции. Занятия под руководством педагога высшей категории Светланы Бирюковой развивают воображение и творческое видение мира, а также готовят к дальнейшему обучению по программе «Живопись».