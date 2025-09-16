Новые творческие мастер-классы пройдут в центральном парке Ногинска в сентябре

Раскрыть свой творческий потенциал и провести время с пользой предлагает Центральный парк в Ногинске. Этой осенью там запустят сразу несколько тематических проектов.

Речь идет о театральной мастерской «Лица», где все желающие смогут научиться актерскому мастерству. В репертуаре — патриотические постановки, русская и зарубежная классика, школа ведущих и аниматоров. Занятия начнутся в сентябре. В программе обучения: сценическое движение и речь, развитие творческого потенциала. Организаторы и наставники ждут всех желающих, чтобы окунуться в волшебный мир театра.

Фото-мастерская «Фото Парк» приглашает вместе освоить навыки фотографии, научиться видеть мир через объектив. Слушателей познакомят с основами композиции и настройки камеры, а также расскажут про работу с освещением. И, конечно, сами ученики попробуют сделать снимки.

Что же касается творческой мастерской «Основы живописи и классической скульптуры», то этот мастер-класс проводят с 2019 года. На занятиях посетители изучают традиционные ремесла России и занимаются лепкой из глины. Воспитанники студии становятся постоянными участниками творческих мероприятий, которые организует и проводит дирекция парка. Поток желающих записаться на курс не прекращается, что говорит о популярности и востребованности проекта. Все занятия — абсолютно бесплатные.