Новые цветники высадили вблизи городской больницы в Химках

Активисты клуба «Любимый сад» в Химках высадили возле педиатрического корпуса многолетние растения. Новые цветники с гортензиями, розами и лилиями появились на территории местной больницы.

Клуб «Любимый сад» работает на базе городской библиотеки № 3 с 2021 года. Сейчас в нем состоит свыше 50 человек. Каждый четверг для участников клуба читают лекции химики, садовники и другие специалисты сферы.

«Благодарю всех активистов, директоров питомников „Вашутино“ и „РусРоза“ за предоставление цветов и растений, а также консультанта-дендролога Андрея Малышева. Вместе мы делаем наш городской округ зеленее, красивее и комфортнее. В планах заняться озеленением парка „Дубки“ и затем проводить там мастер-классы», — сказала руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова.

Всего в этом году в Химках высадят свыше 70 тысяч цветов. Дизайн-проекты составлены с учетом сезонных особенностей: цветение одних растений будет сменяться другими.

«Растения благотворно влияют на физиологическое состояние человека. Это важно для наших пациентов и, конечно, для медиков», — отметил муниципальный депутат Владислав Мирзонов.

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