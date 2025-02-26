Новые тротуары построят во дворе пятиэтажного дома в Наро-Фоминске

В 2026 году жителей пятиэтажного дома № 171 по улице Маршала Жукова ждет обновление придомовой территории. В рамках программы комплексного благоустройства здесь будут построены новые дороги и тротуары.

Согласно плану, будут не только обустроены новые дорожные покрытия и пешеходные зоны, но и заменены бордюры, а также установлены новые скамейки и урны.

Кроме того, дом № 171 включен в программу капитального ремонта на 2026–2028 годы. В этот период планируется проведение работ по обновлению кровли и фасада здания, что, по словам специалистов, позволит значительно улучшить внешний вид и техническое состояние дома. Подробную информацию планируют разместить на информационном стенде двора.

«Там же разместим информацию о полезном и удобном для всего населения приложении — „Госуслуги. Дом“. Мы дадим подробный инструктаж о пользовании приложением для голосования в электронном виде за то или иное решение по дому и двору. Через приложение вы сможете увидеть информацию о сроках капремонта, задать свой вопрос или пожаловаться, создать чат среди соседей и быть в курсе всех новостей ЖКХ», — рассказали сотрудники администрации округа.