Новые тротуары построят еще в 11 округах Подмосковья

Еще 28 тротуаров вдоль региональных дорог построят в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы проведут в 11 округах.

Общая протяженность новых тротуаров превысит 21 километр, рассказали в областном Минтрансе.

«Это обеспечит безопасный путь местных жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры, а также социальным объектам — образовательным и спортивным учреждениям. Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраиваются с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Так, в Одинцове построят тротуар в деревне Сослово рядом со спорткомплексом и Кембриджской школой. В Раменском работы пройдут на Праволинейной улице в поселке Ильинском, а также на Раменском шоссе в поселке Кратово.

В Истре тротуар уложат на подъезде к деревне Лечищево, а в Богородском округе — на участке от остановки «Карьер» в поселке Обухово до остановки «Совнархозная» в Монино.

Всего в рамках нацпроекта в Подмосковье обустроят 79 тротуаров общей протяженностью 60 километров.