Новые тротуары появятся после ремонта теплосетей в Пушкино

В округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В прошлом году специалисты заменили участки тепловых сетей в Ивантеевке и поселке Лесной.

Капитальный ремонт провели на нескольких объектах. В Ивантеевке работы затронули Центральный проезд, улицу Коминтерна, Советский проспект. Также обновили сети на участке от котельной «Детская» до гимназии № 3. В поселке Лесной теплотрассы заменили на улицах Центральная, Мичурина и Советская.

«Мы не просто ремонтируем сети, а комплексно подходим к обновлению инфраструктуры. После завершения земляных работ приведем в порядок прилегающие территории», — отметили в администрации округа.

В прошлом году закончили капитальный ремонт нескольких котельных. Сейчас речь идет о котельных «Студенческий проезд», «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке, а также «Мамонтовка» в Пушкино. На следующий год здесь запланировали благоустройство и фасадные работы.

В администрации добавили, что взамен старых коммуникаций появятся новые тротуары и ухоженные газоны. Это сделает территории удобными для местных жителей. Все работы направлены на приведение городского хозяйства в современное состояние.