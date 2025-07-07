Новые тротуары, парковки и общественные пространства обустроят в Лучинском

В Лучинском территориальном управлении муниципального округа Истра приступят к благоустройству общественных пространств и дорог. Все инициативы основаны на обращениях местных жителей.

Первым объектом проверки, которую провели сотрудники территориального управления, стала региональная дорога от Давыдовского кольца. Здесь обратили внимание на участки с нескошенной травой, отсутствующей разметкой и краской на пешеходных переходах. По нарушением составили обращение, его направят в ГБУ «Мосавтодор» с требованием привести дорогу в нормативное состояние.

Следующим пунктом стал поселок Пионерский. Здесь, по обращениям жителей, необходимо обустроить тротуар от автобусной остановки до ФАПа и библиотеки. Письмо с замечаниями направят в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Аналогичная проблема — отсутствие тротуара — отмечена и в населенных пунктах Первомайский, Ябедино и Слабошеино. Речь идет об участке от остановки на Волоколамском шоссе до платформы «Чеховская».

Особое внимание уделили аварийным объектам: два заброшенных здания в Первомайском (у домов № 13 и № 30) планируется снести. На освободившемся месте по предложению жителей появится парковка для посетителей местной амбулатории.

Также в планах — обновление спортивных площадок у дома культуры, включая хоккейную и волейбольную зоны, тренажеры и теннисный корт.

Отдельно обсудили ремонт дороги «Первомайский — Ильино» и моста через реку Маглуша. Работы начнутся в текущем году после решения технических вопросов.

Завершился выезд встречей с жителями аварийного дома № 5 в Первомайском. Дом № 21 в этом же поселке уже полностью расселен, а оставшиеся четыре семьи переедут в новые квартиры в рамках региональной программы.