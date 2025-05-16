Новые тротуары обустроят в Павловском Посаде

На улице Ленина начались работы по обустройству новых тротуаров. В настоящее время дорожные службы демонтируют старое покрытие и приступают к установке новых конструкций.

С одной стороны улицы тротуар уже полностью подготовлен к асфальтированию. С другой стороны рабочим еще предстоит создать прочную основу, засыпав ее слоями песка и щебня, утрамбовывая каждый слой для обеспечения долговечности и надежности новой конструкции.

«Новые тротуары будут значительно шире предыдущих. За счет того, что они располагаются чуть выше, вода не будет скапливаться на дорожке», — сообщили в администрации округа.

На время проведения ремонтных работ жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты объезда. Помимо обустройства тротуаров, в ближайшее время планируется привести в порядок и дорожное полотно на улице Ленина. Специалисты уже провели необходимые подготовительные работы и готовы приступить к асфальтированию.